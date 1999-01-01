BOOPA

Boopa Coin был запущен Sr Peters с целью вознаграждения сообщества с помощью аирдропов. Это первая криптовалюта с собачьей тематикой, представленная на платформе boop.fun. Предыстория этой монеты связана с проектом сообщества, и эмитент надеется распределить токены среди членов сообщества с помощью аирдропов.

Название криптовалютыBOOPA

МестоNo.

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение0

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум,

Наименьшая цена,

Публичный блокчейнSOL

ВведениеBoopa Coin был запущен Sr Peters с целью вознаграждения сообщества с помощью аирдропов. Это первая криптовалюта с собачьей тематикой, представленная на платформе boop.fun. Предыстория этой монеты связана с проектом сообщества, и эмитент надеется распределить токены среди членов сообщества с помощью аирдропов.

Сектор

Соцсети

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.