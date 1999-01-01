BOOKIE

$BOOKIE — это платформа Bookie AI, первая полностью автономная букмекерская контора на базе ИИ. Она предлагает более выгодные коэффициенты, низкие комиссии и полную прозрачность благодаря использованию технологии блокчейн. В отличие от традиционных букмекерских контор, Bookie AI использует интеллектуальных агентов вместо трейдеров-людей, не ограничивает количество победителей и поддерживает опытных игроков, которых часто игнорируют другие.

Название криптовалютыBOOKIE

МестоNo.

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение0

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум,

Наименьшая цена,

Публичный блокчейнBASE

Введение$BOOKIE — это платформа Bookie AI, первая полностью автономная букмекерская контора на базе ИИ. Она предлагает более выгодные коэффициенты, низкие комиссии и полную прозрачность благодаря использованию технологии блокчейн. В отличие от традиционных букмекерских контор, Bookie AI использует интеллектуальных агентов вместо трейдеров-людей, не ограничивает количество победителей и поддерживает опытных игроков, которых часто игнорируют другие.

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