BOOCHIE

$BOOCHIE – мемкоин, вдохновленный Бучи, новым персонажем Мэтта Фьюри. Впервые появившийся в коллекции ZOGZ 2023 NFT, Бучи, как ожидается, сыграет роль злодея в предстоящей книге Фьюри «Cortex Vortex».

Название криптовалютыBOOCHIE

МестоNo.

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

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Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

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Наименьшая цена,

Публичный блокчейнETH

Введение$BOOCHIE – мемкоин, вдохновленный Бучи, новым персонажем Мэтта Фьюри. Впервые появившийся в коллекции ZOGZ 2023 NFT, Бучи, как ожидается, сыграет роль злодея в предстоящей книге Фьюри «Cortex Vortex».

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