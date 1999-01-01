BOMB

Bombie – самая высокооплачиваемая мини-игра в экосистемах Telegram & TON и LINE & Kaia, в режиме «Стреляйте и зарабатывайте», где игроки сражаются с зомби, чтобы заработать токены $BOMB. Это первая двухплатформенная игра на Telegram и LINE с моделью честного запуска токеномики.

Название криптовалютыBOMB

МестоNo.

Рыночная капитализация$0,00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0,00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение0

Общее предложение10 000 000 000

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум,

Наименьшая цена,

Публичный блокчейнKLAY

ВведениеBombie – самая высокооплачиваемая мини-игра в экосистемах Telegram & TON и LINE & Kaia, в режиме «Стреляйте и зарабатывайте», где игроки сражаются с зомби, чтобы заработать токены $BOMB. Это первая двухплатформенная игра на Telegram и LINE с моделью честного запуска токеномики.

Сектор

Соцсети

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.