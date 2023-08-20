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Bob 2.0
BOB2/USDT
0.0000000000001099
--
$
0.00
Макс 24ч
0.0000000000001400
Мин 24ч
0.0000000000001019
Объем 24ч (BOB2)
194,564,188.20B
Сумма 24ч (USDT)
23.59K
Макс 24ч
0.0000000000001400
Мин 24ч
0.0000000000001019
Объем 24ч (BOB2)
194,564,188.20B
Сумма 24ч (USDT)
23.59K
График
Информация о токене
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Базовая
TradingView
Глубина
BOB2
BOB 2.0— мем-монета на Ethereum.
Обзор
Название криптовалюты
BOB2
Время выпуска
--
Связанные ссылки
Официальный веб-сайт
Block Explorer
Цена выпуска
--
Макс. предложение
420,000,000,000,000,000
Книга ордеров
0.0000000000000001
0.0000000000000001
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0.0000000000001
0.000000000001
0.00000000001
Цена(USDT)
(BOB2)
(USDT)
0.0000000000001099
≈
$
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Сделки на рынке
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