BNBCOIN

BARELY NOT BROKE ($BNBCON) – это токен сообщества BNB Chain, который воспевает стойкость и юмор криптоинвесторов, объединяя всех, кто едва держится на плаву, но все еще в игре.

Название криптовалютыBNBCOIN

МестоNo.

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение0

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум,

Наименьшая цена,

Публичный блокчейнBSC

ВведениеBARELY NOT BROKE ($BNBCON) – это токен сообщества BNB Chain, который воспевает стойкость и юмор криптоинвесторов, объединяя всех, кто едва держится на плаву, но все еще в игре.

Сектор

Соцсети

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.