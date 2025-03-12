BMT

Bubblemaps – первый инструмент аудита предложения для токенов DeFi и NFT. Наши уникальные и красочные пузырьки делают данные ончейн легко понятными. С помощью Bubblemaps пользователи могут исследовать кошельки, выявлять связи и видеть сквозь шум данных блокчейна.

Название криптовалютыBMT

МестоNo.740

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)6.36%

Оборотное предложение320,004,250

Макс. предложение1,000,000,000

Общее предложение1,000,000,000

Коэффициент обращения0.32%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум0.3212330971816307,2025-03-18

Наименьшая цена0.07139653608192853,2025-03-12

Публичный блокчейнSOL

ВведениеBubblemaps – первый инструмент аудита предложения для токенов DeFi и NFT. Наши уникальные и красочные пузырьки делают данные ончейн легко понятными. С помощью Bubblemaps пользователи могут исследовать кошельки, выявлять связи и видеть сквозь шум данных блокчейна.

Сектор

Соцсети

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены cmc и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.