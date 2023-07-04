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BIGPANDA

BIGPANDA/USDT
0.00000001177--
$0.00
Макс 24ч
0.00000001189
Мин 24ч
0.00000001086
Объем 24ч (BIGPANDA)
412.43B
Сумма 24ч (USDT)
4.63K
Макс 24ч
0.00000001189
Мин 24ч
0.00000001086
Объем 24ч (BIGPANDA)
412.43B
Сумма 24ч (USDT)
4.63K
График
Информация о токене
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Базовая
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Глубина
BIGPANDA
BIG PANDA фокусируется на полезности своих токенов, поскольку это проект сообщества. Сильный акцент на монетизации проекта через NFT, вознаграждения, Play to earn и повышение стоимости токенов.
Обзор
Название криптовалюты
BIGPANDA
Время выпуска
--
Связанные ссылки
Цена выпуска
--
Макс. предложение
10,000,000,000,000
Книга ордеров
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Цена(USDT)

(BIGPANDA)

(USDT)

0.00000001177$0.00
Сделки на рынке
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Спот
5X-X Фьючерсы
Спот
5X-X Фьючерсы
Мейкер 0.00% / Тейкер 0.00%
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