BFTOKEN

BOSS FIGHTERS – это быстро развивающаяся многопользовательская игра, сочетающая в себе доступность Web2 и владение Web3. Один игрок управляет гигантским боссом, а другие объединяются в команды бойцов для веселых и хаотичных сражений.

Название криптовалютыBFTOKEN

МестоNo.2116

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)1.76%

Оборотное предложение31,867,859.583

Макс. предложение1,000,000,000

Общее предложение1,000,000,000

Коэффициент обращения0.0318%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум0.08334376693291244,2025-05-07

Наименьшая цена0.02172896040732944,2025-05-25

Публичный блокчейнETH

ВведениеBOSS FIGHTERS – это быстро развивающаяся многопользовательская игра, сочетающая в себе доступность Web2 и владение Web3. Один игрок управляет гигантским боссом, а другие объединяются в команды бойцов для веселых и хаотичных сражений.

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