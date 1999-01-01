BETTY

$BETTY – первый токен, запущенный на платформе Boop, названный в честь подружки Бендера из мультсериала «Футурама». Будучи первым мемкоином на Boop, $BETTY сочетает в себе ностальгию и платформенную историю и рассматривается как многообещающий проект ранней стадии.

Название криптовалютыBETTY

МестоNo.

Рыночная капитализация$0,00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0,00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение0

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум,

Наименьшая цена,

Публичный блокчейнSOL

Введение$BETTY – первый токен, запущенный на платформе Boop, названный в честь подружки Бендера из мультсериала «Футурама». Будучи первым мемкоином на Boop, $BETTY сочетает в себе ностальгию и платформенную историю и рассматривается как многообещающий проект ранней стадии.

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