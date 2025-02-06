BERA

Berachain – это высокопроизводительный идентичный EVM блокчейн 1 уровня (L1), использующий консенсус «доказательство ликвидности» (Proof-of-Liquidity, PoL) для согласования ликвидности и безопасности на сетевом уровне, построенный на основе модульной клиентской структуры консенсуса, ориентированной на EVM, под названием BeaconKit.

Название криптовалютыBERA

МестоNo.151

Рыночная капитализация$0,00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0,00

Доля рынка0.0001%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)27,41%

Оборотное предложение119 653 069,7412755

Макс. предложение

Общее предложение502 173 069,7412754

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум14.993392867128291,2025-02-06

Наименьшая цена1,2025-02-06

Публичный блокчейнBERACHAIN

ВведениеBerachain – это высокопроизводительный идентичный EVM блокчейн 1 уровня (L1), использующий консенсус «доказательство ликвидности» (Proof-of-Liquidity, PoL) для согласования ликвидности и безопасности на сетевом уровне, построенный на основе модульной клиентской структуры консенсуса, ориентированной на EVM, под названием BeaconKit.

Сектор

Соцсети

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены cmc и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.

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MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
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Объем 24ч (BERA)
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Сумма 24ч (USDC)
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График
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Сделки на рынке
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