BERA

Berachain – это высокопроизводительный идентичный EVM блокчейн 1 уровня (L1), использующий консенсус «доказательство ликвидности» (Proof-of-Liquidity, PoL) для согласования ликвидности и безопасности на сетевом уровне, построенный на основе модульной клиентской структуры консенсуса, ориентированной на EVM, под названием BeaconKit.

Название криптовалютыBERA

МестоNo.151

Рыночная капитализация$0,00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0,00

Доля рынка0.0001%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)27,41%

Оборотное предложение119 653 069,7412755

Макс. предложение∞

Общее предложение502 173 069,7412754

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум14.993392867128291,2025-02-06

Наименьшая цена1,2025-02-06

Публичный блокчейнBERACHAIN

ВведениеBerachain – это высокопроизводительный идентичный EVM блокчейн 1 уровня (L1), использующий консенсус «доказательство ликвидности» (Proof-of-Liquidity, PoL) для согласования ликвидности и безопасности на сетевом уровне, построенный на основе модульной клиентской структуры консенсуса, ориентированной на EVM, под названием BeaconKit.

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