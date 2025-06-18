BEE

DAOBase – это основанный на ИИ инструмент для запуска и агрегации DAO, который позволяет любому пользователю легко создавать, управлять и развивать децентрализованные сообщества. Являясь крупнейшим агрегатором DAO и инфраструктурным уровнем в Web3, DAOBase объединил более 170 000 DAO и 6 миллионов участников управления в 7 основных блокчейнах. От выпуска токенов и интеграции управления до аналитики в реальном времени и систем онлайн-репутации – DAOBase предоставляет все необходимое создателям и сообществам для построения мощных и устойчивых DAO – и все это в одном месте.

Название криптовалютыBEE

МестоNo.1670

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)3.81%

Оборотное предложение125,000,000

Макс. предложение1,000,000,000

Общее предложение1,000,000,000

Коэффициент обращения0.125%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум0.06429503090179263,2025-06-18

Наименьшая цена0.013772151575412053,2025-06-20

Публичный блокчейнBSC

ВведениеDAOBase – это основанный на ИИ инструмент для запуска и агрегации DAO, который позволяет любому пользователю легко создавать, управлять и развивать децентрализованные сообщества. Являясь крупнейшим агрегатором DAO и инфраструктурным уровнем в Web3, DAOBase объединил более 170 000 DAO и 6 миллионов участников управления в 7 основных блокчейнах. От выпуска токенов и интеграции управления до аналитики в реальном времени и систем онлайн-репутации – DAOBase предоставляет все необходимое создателям и сообществам для построения мощных и устойчивых DAO – и все это в одном месте.

Сектор

Соцсети

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