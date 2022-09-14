BDTC
BDTCOIN – это эксклюзивная цифровая валюта золотого стандарта, революционизирующая глобальные финансы благодаря множеству финансовых игроков, динамичному блокчейну, построенному на основе протоколов, устойчивых к QUANTUM, и экосистеме DeFi. BDTCOIN создана для обслуживания как частного, так и государственного секторов, обеспечивая широкий спектр приложений. Для индивидуальных пользователей BDTCOIN обеспечивает высокий уровень конфиденциальности, гарантируя, что личные транзакции останутся конфиденциальными и защищенными от наблюдения. В государственном секторе BDTCOIN может произвести революцию в работе правительственных и неправительственных организаций с транзакциями, сократив бюрократические проволочки и повысив прозрачность там, где это необходимо. Такая двойная польза делает BDTCOIN универсальной цифровой валютой, разработанной для удовлетворения различных потребностей и адаптации к различным сценариям, повышая эффективность и безопасность цифровых обменов в различных сферах использования.
Название криптовалютыBDTC
МестоNo.
Рыночная капитализация$0.00
Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00
Доля рынка%
Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0
Оборотное предложение34,924,100
Макс. предложение71,000,000
Коэффициент обращения%
Дата выпуска2022-09-14 00:00:00
Цена, по которой актив был впервые выпущен1.28 USDT
Исторический максимум,
Наименьшая цена,
Публичный блокчейнBDTC
ВведениеBDTCOIN – это эксклюзивная цифровая валюта золотого стандарта, революционизирующая глобальные финансы благодаря множеству финансовых игроков, динамичному блокчейну, построенному на основе протоколов, устойчивых к QUANTUM, и экосистеме DeFi. BDTCOIN создана для обслуживания как частного, так и государственного секторов, обеспечивая широкий спектр приложений. Для индивидуальных пользователей BDTCOIN обеспечивает высокий уровень конфиденциальности, гарантируя, что личные транзакции останутся конфиденциальными и защищенными от наблюдения. В государственном секторе BDTCOIN может произвести революцию в работе правительственных и неправительственных организаций с транзакциями, сократив бюрократические проволочки и повысив прозрачность там, где это необходимо. Такая двойная польза делает BDTCOIN универсальной цифровой валютой, разработанной для удовлетворения различных потребностей и адаптации к различным сценариям, повышая эффективность и безопасность цифровых обменов в различных сферах использования.
Сектор
Соцсети
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