BDTC

BDTCOIN – это эксклюзивная цифровая валюта золотого стандарта, революционизирующая глобальные финансы благодаря множеству финансовых игроков, динамичному блокчейну, построенному на основе протоколов, устойчивых к QUANTUM, и экосистеме DeFi. BDTCOIN создана для обслуживания как частного, так и государственного секторов, обеспечивая широкий спектр приложений. Для индивидуальных пользователей BDTCOIN обеспечивает высокий уровень конфиденциальности, гарантируя, что личные транзакции останутся конфиденциальными и защищенными от наблюдения. В государственном секторе BDTCOIN может произвести революцию в работе правительственных и неправительственных организаций с транзакциями, сократив бюрократические проволочки и повысив прозрачность там, где это необходимо. Такая двойная польза делает BDTCOIN универсальной цифровой валютой, разработанной для удовлетворения различных потребностей и адаптации к различным сценариям, повышая эффективность и безопасность цифровых обменов в различных сферах использования.

Название криптовалютыBDTC

МестоNo.

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение34,924,100

Макс. предложение71,000,000

Коэффициент обращения%

Дата выпуска2022-09-14 00:00:00

Цена, по которой актив был впервые выпущен1.28 USDT

Исторический максимум,

Наименьшая цена,

Публичный блокчейнBDTC

ВведениеBDTCOIN – это эксклюзивная цифровая валюта золотого стандарта, революционизирующая глобальные финансы благодаря множеству финансовых игроков, динамичному блокчейну, построенному на основе протоколов, устойчивых к QUANTUM, и экосистеме DeFi. BDTCOIN создана для обслуживания как частного, так и государственного секторов, обеспечивая широкий спектр приложений. Для индивидуальных пользователей BDTCOIN обеспечивает высокий уровень конфиденциальности, гарантируя, что личные транзакции останутся конфиденциальными и защищенными от наблюдения. В государственном секторе BDTCOIN может произвести революцию в работе правительственных и неправительственных организаций с транзакциями, сократив бюрократические проволочки и повысив прозрачность там, где это необходимо. Такая двойная польза делает BDTCOIN универсальной цифровой валютой, разработанной для удовлетворения различных потребностей и адаптации к различным сценариям, повышая эффективность и безопасность цифровых обменов в различных сферах использования.

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