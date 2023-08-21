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Block Beat Network
BBDC/USDT
0.00420
--
$
0.00
Макс 24ч
0.00749
Мин 24ч
0.00320
Объем 24ч (BBDC)
243.70M
Сумма 24ч (USDT)
1.29M
Макс 24ч
0.00749
Мин 24ч
0.00320
Объем 24ч (BBDC)
243.70M
Сумма 24ч (USDT)
1.29M
График
Информация о токене
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Базовая
TradingView
Глубина
BBDC
Block beats token, широко известный как BBDC, был создан в 2023 году на основе смарт-технологии Bitica Blockchain.
Обзор
Название криптовалюты
BBDC
Время выпуска
--
Связанные ссылки
White paper
Официальный веб-сайт
Block Explorer
Цена выпуска
--
Макс. предложение
36,000,000,000
Книга ордеров
0.00001
0.00001
0.0001
0.001
0.01
Цена(USDT)
(BBDC)
(USDT)
0.00420
≈
$
0.00
Сделки на рынке
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