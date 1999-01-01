BASEDD

$BASEDD – это токен, запущенный @SolJakey и продвигаемый @SUPERBASEDD, который сочетает в себе прямые трансляции и токеномику создателей контента. Пользователи могут минтить токены на pump.fun, выходить в прямой эфир и соревноваться на basedd.house за возможность заработать $BASEDD. @SUPERBASEDD – это уникальный проект на базе Solana, который сочетает в себе публикацию криптовалют, сбор средств с помощью NFT и коллекционирование цифрового искусства.

Название криптовалютыBASEDD

МестоNo.

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение0

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум,

Наименьшая цена,

Публичный блокчейнSOL

Введение$BASEDD – это токен, запущенный @SolJakey и продвигаемый @SUPERBASEDD, который сочетает в себе прямые трансляции и токеномику создателей контента. Пользователи могут минтить токены на pump.fun, выходить в прямой эфир и соревноваться на basedd.house за возможность заработать $BASEDD. @SUPERBASEDD – это уникальный проект на базе Solana, который сочетает в себе публикацию криптовалют, сбор средств с помощью NFT и коллекционирование цифрового искусства.

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