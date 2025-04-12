BABY

Babylon – это децентрализованная система, позволяющая осуществлять стейкинг Bitcoin непосредственно на блокчейне Bitcoin без посредников. В протоколе реализована новая архитектура совместной безопасности, которая расширяет модель безопасности Bitcoin на более широкую децентрализованную экосистему. Благодаря этой архитектуре держатели BTC могут участвовать в многосторонних операциях стейкинга, сохраняя свои активы в сети Bitcoin, обеспечивая надежные гарантии безопасности для защищенных сетей Bitcoin (BSN). Основная функция протокола заключается в повышении безопасности консенсуса подтверждения доли (PoS) путем реализации механизмов стейкинга Bitcoin. Благодаря криптографическим примитивам и инновациям на уровне протокола, протокол Babylon позволяет осуществлять бездоверительный стейкинг Bitcoin с эффективными периодами разблокировки.

Название криптовалютыBABY

МестоNo.236

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка0.0001%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)1.11%

Оборотное предложение2,381,568,488.98

Макс. предложение∞

Общее предложение10,113,432,182

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум0.17283055403102,2025-04-12

Наименьшая цена0.06724285551252143,2025-04-19

Публичный блокчейнBABYLON

ВведениеBabylon – это децентрализованная система, позволяющая осуществлять стейкинг Bitcoin непосредственно на блокчейне Bitcoin без посредников. В протоколе реализована новая архитектура совместной безопасности, которая расширяет модель безопасности Bitcoin на более широкую децентрализованную экосистему. Благодаря этой архитектуре держатели BTC могут участвовать в многосторонних операциях стейкинга, сохраняя свои активы в сети Bitcoin, обеспечивая надежные гарантии безопасности для защищенных сетей Bitcoin (BSN). Основная функция протокола заключается в повышении безопасности консенсуса подтверждения доли (PoS) путем реализации механизмов стейкинга Bitcoin. Благодаря криптографическим примитивам и инновациям на уровне протокола, протокол Babylon позволяет осуществлять бездоверительный стейкинг Bitcoin с эффективными периодами разблокировки.

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