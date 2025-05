BABYSWAP

BabySwap is the best AMM+NFT decentralized exchange for newborn projects on Binance Smart Chain, providing a more friendly trading experience and better project support.

Название криптовалютыBABYSWAP

МестоNo.2095

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0.00%

Оборотное предложение620,895,960

Макс. предложение1,000,000,000

Общее предложение1,000,000,000

Коэффициент обращения0.6208%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум4.48589634767712,2021-12-07

Наименьшая цена0.00077617138051725,2025-03-07

Публичный блокчейнBSC

