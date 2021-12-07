BABYSWAP

BabySwap is the best AMM+NFT decentralized exchange for newborn projects on Binance Smart Chain, providing a more friendly trading experience and better project support.

Название криптовалютыBABYSWAP

МестоNo.2095

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0.00%

Оборотное предложение620,895,960

Макс. предложение1,000,000,000

Общее предложение1,000,000,000

Коэффициент обращения0.6208%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум4.48589634767712,2021-12-07

Наименьшая цена0.00077617138051725,2025-03-07

Публичный блокчейнBSC

ВведениеBabySwap is the best AMM+NFT decentralized exchange for newborn projects on Binance Smart Chain, providing a more friendly trading experience and better project support.

Сектор

Соцсети

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены cmc и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.

MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
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MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
BABYSWAP/USDT
Baby Swap
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Макс 24ч
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Мин 24ч
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Объем 24ч (BABYSWAP)
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Сумма 24ч (USDT)
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График
Книга ордеров
Сделки на рынке
Информация
Открытые ордера（0）
История ордеров
История сделок
Открытые позиции (0)
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