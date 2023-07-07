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BABYDOGE2.0

BABYDOGE2/USDT
0.00000000001773--
$0.00
Макс 24ч
0.00000000002168
Мин 24ч
0.00000000000400
Объем 24ч (BABYDOGE2)
115,250,296.43B
Сумма 24ч (USDT)
1.84M
Обратный отсчет
00:00:00:00
Макс 24ч
0.00000000002168
Мин 24ч
0.00000000000400
Объем 24ч (BABYDOGE2)
115,250,296.43B
Сумма 24ч (USDT)
1.84M
Обратный отсчет
00:00:00:00
График
Информация о токене
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Базовая
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Глубина
BABYDOGE2
BabyDoge 2.0 - монета-мем
Обзор
Название криптовалюты
BABYDOGE2
Время выпуска
--
Связанные ссылки
Цена выпуска
--
Макс. предложение
420,000,000,000,000,000
Книга ордеров
0.00000000000001
0.00000000000001
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Цена(USDT)

(BABYDOGE2)

(USDT)

0.00000000001773$0.00
Сделки на рынке
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Цена()
Количество()
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5X-X Фьючерсы
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Мейкер 0.00% / Тейкер 0.00%
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