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BABYDOGE2.0
BABYDOGE2/USDT
0.00000000001773
--
$
0.00
Макс 24ч
0.00000000002168
Мин 24ч
0.00000000000400
Объем 24ч (BABYDOGE2)
115,250,296.43B
Сумма 24ч (USDT)
1.84M
Обратный отсчет
00:00:00:00
Макс 24ч
0.00000000002168
Мин 24ч
0.00000000000400
Объем 24ч (BABYDOGE2)
115,250,296.43B
Сумма 24ч (USDT)
1.84M
Обратный отсчет
00:00:00:00
График
Информация о токене
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Базовая
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Глубина
BABYDOGE2
BabyDoge 2.0 - монета-мем
Обзор
Название криптовалюты
BABYDOGE2
Время выпуска
--
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Block Explorer
Цена выпуска
--
Макс. предложение
420,000,000,000,000,000
Книга ордеров
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0.00000000001773
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