BABYA

Baby Niza – это мемкоин на BNB Chain, призванный привнести в мир криптовалют веселье, азарт и рост сообщества. Вдохновленный игривой и вирусной природой культуры мемов, Baby Niza – это не просто токен, это движение. Мы стремимся создать сильное и вовлеченное сообщество, используя популярность мемов, чтобы предоставить уникальные возможности для держателей.

Название криптовалютыBABYA

МестоNo.

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение0

Коэффициент обращения%

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Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум,

Наименьшая цена,

Публичный блокчейнBSC

ВведениеBaby Niza – это мемкоин на BNB Chain, призванный привнести в мир криптовалют веселье, азарт и рост сообщества. Вдохновленный игривой и вирусной природой культуры мемов, Baby Niza – это не просто токен, это движение. Мы стремимся создать сильное и вовлеченное сообщество, используя популярность мемов, чтобы предоставить уникальные возможности для держателей.

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