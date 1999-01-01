BABYA

Baby Niza – это мемкоин на BNB Chain, призванный привнести в мир криптовалют веселье, азарт и рост сообщества. Вдохновленный игривой и вирусной природой культуры мемов, Baby Niza – это не просто токен, это движение. Мы стремимся создать сильное и вовлеченное сообщество, используя популярность мемов, чтобы предоставить уникальные возможности для держателей.

Название криптовалютыBABYA

МестоNo.

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение0

Коэффициент обращения%

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Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум,

Наименьшая цена,

Публичный блокчейнBSC

ВведениеBaby Niza – это мемкоин на BNB Chain, призванный привнести в мир криптовалют веселье, азарт и рост сообщества. Вдохновленный игривой и вирусной природой культуры мемов, Baby Niza – это не просто токен, это движение. Мы стремимся создать сильное и вовлеченное сообщество, используя популярность мемов, чтобы предоставить уникальные возможности для держателей.

Сектор

Соцсети

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.

MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
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MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
BABYA/USDT
Baby Niza
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Макс 24ч
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Мин 24ч
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Объем 24ч (BABYA)
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Сумма 24ч (USDT)
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График
Книга ордеров
Сделки на рынке
Информация
Открытые ордера（0）
История ордеров
История сделок
Открытые позиции (0)
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