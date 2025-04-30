B2

B² Network – это модульное решение для масштабирования Bitcoin. Оно включает в себя B² Rollup (первый Bitcoin-роллап, основанный на верификации с использованием доказательств с нулевым разглашением), B² Hub (первый слой доступности данных для Bitcoin, обеспечивающий окончательность в сети Bitcoin) и MiningSquared (первый Bitcoin-майнинг пул, предлагающий авто-подписываемые продукты с доходностью в BTC).

Название криптовалютыB2

МестоNo.714

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)1,498.44%

Оборотное предложение46,900,245

Макс. предложение210,000,000

Общее предложение210,000,000

Коэффициент обращения0.2233%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум0.775982192516107,2025-05-06

Наименьшая цена0.4078882421972823,2025-04-30

Публичный блокчейнBSQUARED

ВведениеB² Network – это модульное решение для масштабирования Bitcoin. Оно включает в себя B² Rollup (первый Bitcoin-роллап, основанный на верификации с использованием доказательств с нулевым разглашением), B² Hub (первый слой доступности данных для Bitcoin, обеспечивающий окончательность в сети Bitcoin) и MiningSquared (первый Bitcoin-майнинг пул, предлагающий авто-подписываемые продукты с доходностью в BTC).

Сектор

Соцсети

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