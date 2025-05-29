A

Название криптовалютыA

МестоNo.79

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка0.0002%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)1.34%

Оборотное предложение1,572,712,792.5889

Макс. предложение2,100,000,000

Общее предложение2,100,000,000

Коэффициент обращения0.7489%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум0.7772468667062139,2025-05-29

Наименьшая цена0.4895537184687214,2025-06-17

Публичный блокчейнEOS

Введение

Сектор

Соцсети

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены cmc и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.

MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
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MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
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Макс 24ч
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Мин 24ч
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Объем 24ч (A)
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Сумма 24ч (USDC)
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График
Книга ордеров
Сделки на рынке
Информация
Открытые ордера（0）
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