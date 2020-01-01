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ARIX
Токен ARIX - это монета, приносящая доход, которая позволяет сторонам совершать сделки и получать доходы на платформе ARIX. Доходы будут автоматически перечисляться на счета держателей токенов ARIX после заключения сделки.
Обзор
Название криптовалюты
ARIX
Время выпуска
--
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White paper
Официальный веб-сайт
Block Explorer
Цена выпуска
--
Макс. предложение
102,500,000
Книга ордеров
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