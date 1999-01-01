AQA

AQA – это Web3-экосистема, разработанная для интеграции технологии блокчейн с реальными приложениями и создания бесшовной цифровой экономики. Являясь децентрализованной платформой, построенной на базе Solana, AQA обеспечивает безопасные транзакции, цифровое владение и инновационные финансовые решения с помощью своей основной инфраструктуры, включая ID цифрового гражданства AQA, SocialFi и механизмы стимулирования на основе токенов.

Название криптовалютыAQA

МестоNo.

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение0

Общее предложение10,000,000,000

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Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум,

Наименьшая цена,

Публичный блокчейнSOL

ВведениеAQA – это Web3-экосистема, разработанная для интеграции технологии блокчейн с реальными приложениями и создания бесшовной цифровой экономики. Являясь децентрализованной платформой, построенной на базе Solana, AQA обеспечивает безопасные транзакции, цифровое владение и инновационные финансовые решения с помощью своей основной инфраструктуры, включая ID цифрового гражданства AQA, SocialFi и механизмы стимулирования на основе токенов.

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