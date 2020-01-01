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Aptopad

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AptoPad - это лучшая децентрализованная платформа для запуска в сети Aptos. Поскольку Aptos создает самый безопасный и масштабируемый блокчейн первого уровня для миллионов пользователей, AptoPad разработан с нуля, чтобы расширить возможности владельцев проектов Aptos, предлагая стратегически продуманный опыт запуска токенов с настраиваемой моделью запуска, периодом времени, принимаемыми типами токенов и алгоритмами аукциона. AptoPad преуспеет только в том случае, если преуспеют наши Launchpad проекты.
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APD
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