AntEx — это децентрализованная финансовая экосистема, которая предоставляет комплексные решения для «разработчиков, владельцев проектов и сообщества» с выдающимися улучшениями для каждого продукта. Экосистема AntEx фокусируется на: Изменениях и улучшениях в финансовых платежных шлюзах. Создайте стабильную монету VNDT, которая имеет ту же стоимость, что и фиат VND, и поддерживается большинством легальных организаций. Инкубаторы Crypto Asset Management и NFT Start-up для стартапов DEX - Децентрализованная биржа Создание и предоставление блокчейн-платформы Долгосрочное видение и миссия AntEx Ecosystem: быть самой удобной, оптимизированной и защищенной платформой для «Разработчиков, владельцев проектов и сообщества»