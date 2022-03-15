ANC 3х шорт (ANC3S) - это торгуемый продукт, который отслеживает трехкратную дневную прибыль ANC. Пользователи должны обращать внимание на разрыв между фактической чистой стоимостью продукта и последней ценой при размещении заказа. Обычно мы проводим ребалансировку инвестиционных портфелей за ETF с кредитным плечом каждые 24 ч. Когда происходят резкие колебания и колебания базового актива превышают заданный порог по сравнению с предыдущей точкой ребалансировки (первоначально мы установили порог для короткого и длинного плеча 3x в 15%. В будущем, если будут доступны другие рычаги, порог может быть скорректирован), мы будем проводить временную ребалансировку для контроля риска инвестиционного портфеля. Активы Leveraged ETF с чистой стоимостью каждой акции менее 0,1 USDT будут объединены. После объединения общий актив пользователя не будет затронут. Если вы выставите ордер в противоположном направлении, существует риск, что в экстремальных условиях цена приблизится к нулю. Данный продукт относится к деривативам с высоким риском. Пожалуйста, следите за риском при инвестировании.