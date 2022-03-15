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ANC3X Шорт
ANC3S/USDT
1.3220.00%
$0.00
Расч. цена ребалансировки
0.6365
Ставка комиссии
0.001%
Чистая стоимость
--
Макс 24ч
1.359
Мин 24ч
1.281
Объем 24ч (ANC3S)
488.95K
Расч. цена ребалансировки
0.6365
Ставка комиссии
0.001%
Чистая стоимость
--
Макс 24ч
1.359
Мин 24ч
1.281
Объем 24ч (ANC3S)
488.95K

ANC3S — это токен с кредитным плечом для ANC3х Шорт. Продукт может испытывать высокую волатильность и снижение стоимости чистых активов.

Прежде чем торговать, прочтите Часто задаваемые вопросы по ETF с кредитным плечом.

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Информация о токене
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ANC3S
ANC 3х шорт (ANC3S) - это торгуемый продукт, который отслеживает трехкратную дневную прибыль ANC. Пользователи должны обращать внимание на разрыв между фактической чистой стоимостью продукта и последней ценой при размещении заказа. Обычно мы проводим ребалансировку инвестиционных портфелей за ETF с кредитным плечом каждые 24 ч. Когда происходят резкие колебания и колебания базового актива превышают заданный порог по сравнению с предыдущей точкой ребалансировки (первоначально мы установили порог для короткого и длинного плеча 3x в 15%. В будущем, если будут доступны другие рычаги, порог может быть скорректирован), мы будем проводить временную ребалансировку для контроля риска инвестиционного портфеля. Активы Leveraged ETF с чистой стоимостью каждой акции менее 0,1 USDT будут объединены. После объединения общий актив пользователя не будет затронут. Если вы выставите ордер в противоположном направлении, существует риск, что в экстремальных условиях цена приблизится к нулю. Данный продукт относится к деривативам с высоким риском. Пожалуйста, следите за риском при инвестировании.
Обзор
Название криптовалюты
ANC3S
Время выпуска
2022-03-15 00:00:00
Связанные ссылки
Цена выпуска
1 USDT
Макс. предложение
-
Книга ордеров
0.001
0.001
0.01
0.1
1

Цена(USDT)

(ANC3S)

(USDT)

1.322$0.00
--
Сделки на рынке
Количество(ANC3S)
Цена(USDT)
Количество(ANC3S)
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