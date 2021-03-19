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Название криптовалюты
AMA
Время выпуска
2021-03-19 00:00:00
Цена выпуска
0.002 USDT
Макс. предложение
100,000,000
Оборотное предложение
72,100,000
Рыночная капитализация по оборотному предложению
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