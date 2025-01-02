ALCH

Alchemist AI – это платформа разработки без кода (NCDP), которая позволяет пользователям создавать программные приложения с помощью простого описания. Благодаря отсутствию необходимости в знаниях кодирования, наш ИИ позволяет любому пользователю, от новичка до профессионала, создавать приложения на лету – от простых утилит до игр.

Название криптовалютыALCH

МестоNo.322

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)3.85%

Оборотное предложение850,000,000

Макс. предложение1,000,000,000

Общее предложение1,000,000,000

Коэффициент обращения0.85%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум0.23887932647501248,2025-01-02

Наименьшая цена0.014205920209852068,2025-02-25

Публичный блокчейнSOL

ВведениеAlchemist AI – это платформа разработки без кода (NCDP), которая позволяет пользователям создавать программные приложения с помощью простого описания. Благодаря отсутствию необходимости в знаниях кодирования, наш ИИ позволяет любому пользователю, от новичка до профессионала, создавать приложения на лету – от простых утилит до игр.

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