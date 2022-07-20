Aktio Coin (тикер: AKTIO) — это децентрализованный одноранговый криптоактив, функционирующий как цифровая валюта для обмена несколькими активами и расчетов по многоотраслевым международным транзакциям как на платформе Akt.io, так и за ее пределами. Платформа Akt.io предлагает универсальную платформу управления капиталом и платежей, позволяющую пользователям получать пассивный доход и диверсифицировать свои портфели за счет частичных инвестиций в традиционные рынки, валюты или криптоактивы. Затем все активы в портфеле могут быть легко ликвидированы для платежей с помощью первой Wealth Card.