AIMMT

AIMMT – это следующая эволюция токенизации музыки, обеспечивающая работу управляемых искусственным интеллектом плейлистов, стейкинг и децентрализованное обнаружение музыки в экосистеме MeMusic. Разработанный как альтернатива Virtuals, AIMMT позволяет пользователям создавать ИИ-агентов, которые курируют плейлисты, взаимодействуют с сообществами и внедряют токенизированную систему голосования и стейкинга для музыкальных открытий.

Название криптовалютыAIMMT

МестоNo.

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение0

Общее предложение10,000,000,000,000,000,000

Коэффициент обращения%

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Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум,

Наименьшая цена,

Публичный блокчейнBSC

ВведениеAIMMT – это следующая эволюция токенизации музыки, обеспечивающая работу управляемых искусственным интеллектом плейлистов, стейкинг и децентрализованное обнаружение музыки в экосистеме MeMusic. Разработанный как альтернатива Virtuals, AIMMT позволяет пользователям создавать ИИ-агентов, которые курируют плейлисты, взаимодействуют с сообществами и внедряют токенизированную систему голосования и стейкинга для музыкальных открытий.

Сектор

Соцсети

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