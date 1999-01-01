AIBRAIN

MelosBoom – это ведущая музыкальная экосистема AI + DeIOE Web3, которая является пионером модели «Слушай и зарабатывай» и создает глобальную сеть музыкальных данных в режиме реального времени. Melos Network разрабатывает Melos Data Lifecycle Network (MDLN), которая использует DePIN для повышения безопасности сети и данных, одновременно снижая зависимость от облачных вычислений. Это способствует созданию децентрализованной глобальной бизнес-экосистемы. Платформа привлекла миллионы пользователей и тысячи создателей музыки и поддерживается ведущими организациями, такими как Binance Labs.

Название криптовалютыAIBRAIN

МестоNo.

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение0

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум,

Наименьшая цена,

Публичный блокчейнBSC

ВведениеMelosBoom – это ведущая музыкальная экосистема AI + DeIOE Web3, которая является пионером модели «Слушай и зарабатывай» и создает глобальную сеть музыкальных данных в режиме реального времени. Melos Network разрабатывает Melos Data Lifecycle Network (MDLN), которая использует DePIN для повышения безопасности сети и данных, одновременно снижая зависимость от облачных вычислений. Это способствует созданию децентрализованной глобальной бизнес-экосистемы. Платформа привлекла миллионы пользователей и тысячи создателей музыки и поддерживается ведущими организациями, такими как Binance Labs.

Сектор

Соцсети

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.