AIBRAIN

MelosBoom – это ведущая музыкальная экосистема AI + DeIOE Web3, которая является пионером модели «Слушай и зарабатывай» и создает глобальную сеть музыкальных данных в режиме реального времени. Melos Network разрабатывает Melos Data Lifecycle Network (MDLN), которая использует DePIN для повышения безопасности сети и данных, одновременно снижая зависимость от облачных вычислений. Это способствует созданию децентрализованной глобальной бизнес-экосистемы. Платформа привлекла миллионы пользователей и тысячи создателей музыки и поддерживается ведущими организациями, такими как Binance Labs.

Название криптовалютыAIBRAIN

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Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

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Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

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Наименьшая цена,

Публичный блокчейнBSC

ВведениеMelosBoom – это ведущая музыкальная экосистема AI + DeIOE Web3, которая является пионером модели «Слушай и зарабатывай» и создает глобальную сеть музыкальных данных в режиме реального времени. Melos Network разрабатывает Melos Data Lifecycle Network (MDLN), которая использует DePIN для повышения безопасности сети и данных, одновременно снижая зависимость от облачных вычислений. Это способствует созданию децентрализованной глобальной бизнес-экосистемы. Платформа привлекла миллионы пользователей и тысячи создателей музыки и поддерживается ведущими организациями, такими как Binance Labs.

Сектор

Соцсети

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.

MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
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MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
AIBRAIN/USDT
MelosBoom
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Макс 24ч
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Объем 24ч (AIBRAIN)
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Сумма 24ч (USDT)
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Книга ордеров
Сделки на рынке
Информация
Открытые ордера（0）
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