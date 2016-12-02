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Aeternity

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График
Информация
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Базовый
TradingView
Глубина
AE
Обзор
Название криптовалюты
AE
Время выпуска
2016-12-26 00:00:00
Цена выпуска
0.284 USDT
Макс. предложение
536,306,702
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Книга ордеров
Книга ордеров
0.000000001

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Сделки на рынке
Сделки на рынке
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