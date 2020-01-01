Проект Angry Bulls Club (ABC) начинался как многоцепочечный PFP NFT, поддерживающий одновременно Polygon и Klaytn. Прививая De-Fi к метавселенной P2E NFT, новый метод De-Fi объединяется с существующими платформами P2E NFT для создания платформы, включающей NFT. В рамках проекта мы хотим реализовать экосистему, способную повысить стоимость цифровых активов пользователей. Angry Bulls Club (ABC) также предоставляет пользовательские DAO и фэндомы, принадлежащие ABC NFT, в центре которых находится NFT "Angry Bull", важный IP, и игры на основе NFT в платформе, а также будут осуществляться различные дополнительные бизнесы и сотрудничества на основе NFT.