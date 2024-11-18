AAX

Academic Labs – это экосистема EduFi, которая повышает уровень персонализации и ответственности при обмене знаниями и навыками. Проект фокусируется на использовании социальных и игровых элементов образования для расширения возможностей учащихся и преподавателей и стимулирования совместного роста.

Название криптовалютыAAX

МестоNo.3467

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0.00%

Оборотное предложение0

Макс. предложение5,000,000,000

Общее предложение4,999,999,882

Коэффициент обращения0%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум0.09776289048513827,2024-11-18

Наименьшая цена0.000377367916044577,2025-05-19

Публичный блокчейнSOL

ВведениеAcademic Labs – это экосистема EduFi, которая повышает уровень персонализации и ответственности при обмене знаниями и навыками. Проект фокусируется на использовании социальных и игровых элементов образования для расширения возможностей учащихся и преподавателей и стимулирования совместного роста.

Сектор

Соцсети

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