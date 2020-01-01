Three Kingdom's Multiverse ("3KM") — это трехсторонняя сюжетная игра «Играй, чтобы заработать», основанная на NFT и блокчейне. Вы можете зарабатывать Токены, очищая сцену, собирая огромные истории, героев и предметы. Имея около 370 различных комбинаций атак, защиты, восстановления, поддержки и магических героев, вы можете наслаждаться захватывающими соревнованиями между пользователями, собирая и усиливая специальное снаряжение для каждого типа героя и формируя более сильную комбинацию команды, чтобы получать удовольствие от игры. 3KM ждет вас с разнообразным базовым контентом PvE и PvP, включая режим миссий, матчи один на один и битвы за оккупацию, а также привлекательную компенсацию жетонами.