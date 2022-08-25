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Торговый майнинг
Начните торговать, чтобы заработать часть призового фонда!
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Что такое торговый майнинг?

Торговый майнинг - это эксклюзивный продукт, подготовленный MEXC для наших трейдеров. Пользователи могут торговать выбранными токенами и участвовать в розыгрыше призового фонда. Чем больше вы торгуете, тем больше вознаграждений вы можете получить.

Правила распределения вознаграждений: Общая сумма призового фонда * Индивидуальный объем торговли / Общий объем торговли всех участников

Важно

a. В этом событии могут участвовать только основные аккаунты, субаккаунты к участию не допускаются.

b. Маркет-мейкеры, API и институциональные пользователи не могут участвовать в этой акции.

c. Пользователи могут участвовать в нескольких мероприятиях, где вознаграждение будет рассчитываться на основе доли объема торговли пользователя на каждом мероприятии.

d. MEXC оставляет за собой право окончательной интерпретации акции. MEXC также оставляет за собой право аннулировать и конфисковать любые награды в связи с подозрением в мошенничестве.

e. Такие данные, как сумма транзакций пользователя за день, предполагаемая доля вознаграждения и общая доля вознаграждения, будут обновляться каждую минуту.

f. Предполагаемая доля вознаграждения основана только на ежедневных расчетах. Для мероприятия требуется минимальная комиссия за транзакцию. В связи с этим обратитесь к фактической сумме распределенного вознаграждения.

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