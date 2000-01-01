Партнерская программа ликвидности MEXC
Станьте частью глобальной сети высокоэффективных P2P-трейдеров, обеспечивающих работу MEXC
Подайте заявку
Эксклюзивная программа для активных P2P-трейдеров
Размещайте конкурентоспособные объявления, поддерживайте ликвидность рынков и расширяйте экосистему MEXC, чтобы получить гарантированные ежемесячные награды.
Развивайте свой P2P-бизнес вместе с нами
Получайте ежемесячные награды до 1 000 USDT за предоставление ликвидности на MEXC P2P
Преимущества
Гарантированные ежемесячные награды
Будьте активны, публикуйте объявления и предоставляйте ликвидность по выгодным ценам. Получайте фиксированные выплаты в USDT каждый месяц в зависимости от ваших результатов.
Повышенная видимость
Получите приоритетное размещение на рынке P2P, чтобы увеличить поток ордеров и расширить свои торговые возможности.
Специальная поддержка аккаунта
Получите прямой доступ к региональному представителю MEXC для онбординга, разрешения споров и персонализированного обслуживания.
Как получить доход
Будьте активны, поддерживайте конкурентоспособность своих объявлений и стабильную производительность, чтобы получить более высокие выплаты.
Увеличивайте активность
Постоянно оставайтесь в сети, чтобы увеличить охват и вовлеченность аудитории.
Повысьте конкурентоспособность рекламы
Предлагайте лучшие цены, чтобы привлечь больше покупателей и стимулировать сделки.
Увеличьте процент завершения
Поддерживайте быстрое время отклика и хорошее обслуживание, чтобы завоевать доверие пользователей.
Чем больше вы вкладываете, тем больше зарабатываете.
Вы можете зарабатывать до 1 000 USDT в месяц, а окончательная сумма награды зависит от рынка и может быть пересмотрена.
Кто может подать заявку?
Активный P2P-трейдер ищущий возможность получать стабильную ежемесячную награду, регулярно размещая объявления
Мерчант на другой бирже стремящийся к повышению узнаваемости и стимулам
Индивидуальный трейдер готовый перейти от статуса тейкера к статусу мейкера и начать зарабатывать на рекламной активности
Партнер по развитию рынка помогающий в привлечении пользователей и привлечении органического объема в нашу экосистему P2P
Готовы начать зарабатывать с MEXC?
Подайте заявку, чтобы стать партнером по ликвидности
Как это работает?
1
Подать заявку
Заполните форму заявки и приложите доказательства торговой деятельности с другой платформы, включая последние данные по объему торгов. Это поможет нам оценить ваш опыт и надежность.
Подать заявку
2
Рассмотрение заявки
Наша команда рассматривает заявки еженедельно. В связи с ограничениями программы на каждом рынке принимается только определенное количество мерчантов для поддержания стабильности наград.
3
Принять и начать
Заявки рассматриваются на еженедельной основе. Для поддержания целостности программы в ней участвует только определенное число мерчантов в каждом регионе.
4
Начните зарабатывать
Начните регулярно размещать объявления о продаже по выгодным ценам, чтобы оставаться участником программы и получать ежемесячные награды за ликвидность.
Узнайте больше о партнерской программе ликвидности MEXC
Если вы хотите получить более подробную информацию, свяжитесь с представителем MEXC напрямую.
Свяжитесь с нами