Получите фьючерсную позицию эквивалентной стоимости после успешного внесения депозита
Кредитная/дебетовая карта
Фиатный депозит
Банковский перевод
Получите фьючерсный бонус и откройте позицию
После завершения оплаты получите свой фьючерсный бонус и откройте позицию. Вы можете выбрать торговую пару и направление.
Правила события
Правила распределения вознаграждений
• К оплате принимаются только фиатные депозиты, внесенные с помощью кредитной/дебетовой карты, банковским переводом или фиатным депозитом. Платежи третьих лиц и внутренние переводы не поддерживаются.
• Награды будут конвертированы в USDT на основе стоимости эквивалента USDT на момент выполнения ордера (не на момент размещения ордера).
• Распределение наград заканчивается: ()
• Чтобы принять участие в событии, минимальная сумма ордера должна превышать 100 USDT.
• Для получения награды необходимо выполнить требование к минимальной сумме фьючерсного ордера. Если это требование не выполнено, получение не удастся.
• После получения бонуса пользователи получают сумму, равную 2% от депозита (максимум 500 USDT). Эта сумма автоматически используется для открытия позиции в режиме изолированной маржи по рыночной цене в одной из шести пар фьючерсов USDT-M.
• Пользователи с открытыми позициями или отложенными ордерами в той же паре не могут получить бонус. Проверьте свой фьючерсный кошелек перед получением.
Правила использования аирдропа фьючерсных позиций
1.Получите аирдроп фьючерсной позиции на странице события, затем перейдите на страницу торговли фьючерсами, чтобы сразу же просмотреть ее.
2.Пользователи могут добавить маржу к позиции, полученной через аирдроп, чтобы увеличить потенциальную прибыль, установить для нее TP/SL-ордера или закрыть позицию. После закрытия, если позиция, полученная через аирдроп, принесет прибыль, реализованный PNL будет зачислен на фьючерсный счет пользователя, а оставшаяся маржа от аирдропа будет автоматически аннулирована. Если позиция, полученная через аирдроп, приносит убыток (без добавления маржи), максимальный убыток ограничивается самой позицией, полученной через аирдроп. Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с официальным руководством./ru-RU/learn/article/usage-instructions-for-futures-bonus-position-airdrop-and-vouchers/2
Правила верификации
1. Пользователи должны вносить депозит, используя свой собственный способ оплаты. При депозите с помощью банковского перевода, убедитесь, что ссылочный код введен правильно.
2. MEXC применяет строгие процедуры проверки для всех пользователей. Любое использование технических манипуляций – включая, но не ограничиваясь, электронными скриптами, ботами, повторяющимися операциями или автоматическими регистрациями аккаунтов – приведет к немедленной дисквалификации. Эта политика применяется строго, даже если такие методы используются только на определенных этапах регистрации или участия. Кроме того, пользователи, уличенные в использовании вводящих в заблуждение SEO-практик, в особенности тех, которые направлены на такие ключевые слова, как «MEXC Buy», «MEXC Login», «MEXC Official» или «MEXC OTC», также будут дисквалифицированы из события.
3. MEXC оставляет за собой право интерпретировать окончательные условия данного события и принимать соответствующие меры против вредоносной деятельности или злоупотребления платформой.
4. Все участвующие пользователи должны строго придерживаться Условий предоставления услуг MEXC. MEXC оставляет за собой право дисквалифицировать пользователей, участвующих в мошеннических или неправомерных действиях во время события, включая регистрацию нескольких аккаунтов или участие в любых действиях, связанных с незаконными или мошенническими целями.
5. MEXC оставляет за собой право окончательной интерпретации этих условий. Обратите внимание, что эти условия могут быть пересмотрены или событие может быть отменено без предварительного уведомления. Пользователям рекомендуется быть в курсе последних условий проведения события.
6. Эти условия считаются неотъемлемой частью Пользовательского соглашения и Политики конфиденциальности MEXC. В случае возникновения противоречий эти условия имеют преимущественную силу.