Обновление: 2022-12-08 17:37:15
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Покупайте криптовалюты, такие как WE, быстро и безопасно. На MEXC вы можете покупать криптовалюту с помощью кредитной карты, международного банковского перевода (SWIFT), P2P-торговли и сторонних платежей (Simplex, Banxa, Mercuryo) или торговать между различными криптовалютами на разных рынках, включая спот и деривативы, такие как фьючерсы, бессрочные свопы и опционы.