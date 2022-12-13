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Как купить MetaShooter (MHUNT): Руководство

Как купить MetaShooter (MHUNT): Руководство

Обновление: 2022-12-13 12:52:42

Ищете, как купить криптовалюту? Не знаете, как это сделать? Без проблем! MEXC предлагает большое разнообразие методов. Вы можете легко купить MetaShooter (MHUNT) с самой низкой комиссией и самым высоким уровнем безопасности везде, где доступен MEXC. Узнайте, как купить MetaShooter (MHUNT) с помощью биржи MEXC и приложения MEXC прямо сейчас.

1

Создайте бесплатный аккаунт на криптобирже MEXC через сайт или приложение, чтобы купить MetaShooter.

Ваша учетная запись MEXC — это самый простой способ купить криптовалюту. Но прежде чем вы сможете купить MetaShooter (MHUNT), вам необходимо открыть аккаунт и пройти проверку личности (верификацию).

2

Выберите способ покупки токенов MetaShooter (MHUNT).

Нажмите на ссылку «Купить крипто» в левом верхнем углу навигации сайта MEXC, которая покажет доступные методы в вашем регионе.

Для более плавных операций вы можете сначала купить стейблкоин, например USDT, а затем использовать его для покупки {{vcoinNameFull}} ({{vcoinName}}) на спотовом рынке.

Для более плавных операций вы можете сначала купить стейблкоин, например USDT, а затем использовать его для покупки MetaShooter (MHUNT) на спотовом рынке.

А.Покупка с помощью кредитной/дебетовой карты

Если вы новый пользователь, это самый простой способ приобрести MetaShooter (MHUNT). MEXC поддерживает карты Visa и MasterCard.

B.P2P/Внебиржевая торговля

Покупайте MetaShooter (MHUNT) напрямую у других пользователей с помощью Р2Р на MEXC. Мы предлагаем высококачественный сервис и поддержку по всему миру. Все ордера и транзакции защищены условным депонированием и MEXC.

С.Международный банковский перевод

Мгновенно вносите доллары США через SWIFT, Wire, PIX и ACH без комиссии и совершайте спотовые сделки для покупки MetaShooter.

D.Сторонний платеж

MEXC предоставляет множество платежных услуг, включая Simplex, Banxa, Mercuryo и др. Вы получите лучшие предложения по покупке MetaShooter.

3

Храните или используйте свои MetaShooter (MHUNT) на MEXC.

Теперь, когда вы купили криптовалюту, вы можете хранить ее в своем кошельке на MEXC или отправить куда-либо еще с помощью блокчейн-перевода. Вы также можете обменять на другую криптовалюту или отправить токены в стейкинг на MEXC для получения пассивного дохода (MX Defi, Стейкинг, Kickstarter).

Для более плавных операций вы можете сначала купить стейблкоин, например USDT, а затем использовать его для покупки {{vcoinNameFull}} ({{vcoinName}}) на спотовом рынке.

Хотите следить за ценами криптовалют? Посетите наши спотовые рынки и добавьте любимые пары в закладки.

Информация о MetaShooter (MHUNT)Информация о MetaShooter (MHUNT)

$0.01393 USD

Покупайте криптовалюты типа MetaShooter быстро и безопасно. На MEXC вы можете купить криптовалюту с помощью кредитной карты или другого способа оплаты или торговать различными криптовалютами на разных рынках, включая спот и деривативы, такие как фьючерсы, бессрочные свопы и опционы.

MEXC - идеальное место для торговли MetaShooter (MHUNT)

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Различные способы торговли MetaShooter на фьючерсах и марже

После регистрации на MEXC и успешной покупки первых токенов USDT или MHUNT вы можете начать торговлю деривативами, такими как фьючерсы MetaShooter, чтобы получить более высокий доход. Вы также можете попробовать маржинальную торговлю.

Как легко начать торговать деривативами?

Не знаете, как начать торговать деривативами? В MEXC Learn вы найдете пошаговые инструкции о том, как успешно совершать сделки с фьючерсами.

Информация

Покупайте криптовалюты, такие как MHUNT, быстро и безопасно. На MEXC вы можете покупать криптовалюту с помощью кредитной карты, международного банковского перевода (SWIFT), P2P-торговли и сторонних платежей (Simplex, Banxa, Mercuryo) или торговать между различными криптовалютами на разных рынках, включая спот и деривативы, такие как фьючерсы, бессрочные свопы и опционы.

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