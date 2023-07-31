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Выберите способ покупки токенов FUTURE (FUTURE).

Нажмите на ссылку «Купить крипто» в левом верхнем углу навигации сайта MEXC, которая покажет доступные методы в вашем регионе.

Для более плавных операций вы можете сначала купить стейблкоин, например USDT, а затем использовать его для покупки FUTURE (FUTURE) на спотовом рынке.

А. Покупка с помощью кредитной/дебетовой карты

Если вы новый пользователь, это самый простой способ приобрести FUTURE (FUTURE). MEXC поддерживает карты Visa и MasterCard.

B. P2P/Внебиржевая торговля

Покупайте FUTURE (FUTURE) напрямую у других пользователей с помощью Р2Р на MEXC. Мы предлагаем высококачественный сервис и поддержку по всему миру. Все ордера и транзакции защищены условным депонированием и MEXC.

С. Международный банковский перевод

Мгновенно пополните счет в долларах США через SEPA и FPS без комиссии и заключите сделку на покупку FUTURE.

D. Сторонний платеж

MEXC предоставляет множество платежных услуг, включая Simplex, Banxa, Mercuryo и др. Вы получите лучшие предложения по покупке FUTURE.