Ищете, как купить криптовалюту? Не знаете, как это сделать? Без проблем! MEXC предлагает большое разнообразие методов. Вы можете легко купить FORTH Token (FORTH) с самой низкой комиссией и самым высоким уровнем безопасности везде, где доступен MEXC. Узнайте, как купить FORTH Token (FORTH) с помощью биржи MEXC и приложения MEXC прямо сейчас.

1 Создайте бесплатный аккаунт на криптобирже MEXC через сайт или приложение, чтобы купить FORTH Token. Ваша учетная запись MEXC — это самый простой способ купить криптовалюту. Но прежде чем вы сможете купить FORTH Token (FORTH), вам необходимо открыть аккаунт и пройти KYC (проверку личности). Зарегистрируйтесь через приложение MEXC

Зарегистрируйтесь на сайте MEXC, используя свою электронную почту

Зарегистрируйтесь на сайте MEXC, используя свой номер мобильного телефона

2 Выберите способ покупки токенов FORTH Token (FORTH). Нажмите на ссылку «Купить крипто» в левом верхнем углу навигации сайта MEXC, которая покажет доступные методы в вашем регионе. Для более плавных операций вы можете сначала купить стейблкоин, например USDT, а затем использовать его для покупки FORTH Token (FORTH) на спотовом рынке. А. Покупка с помощью кредитной/дебетовой карты Если вы новый пользователь, это самый простой способ приобрести FORTH Token (FORTH). MEXC поддерживает карты Visa и MasterCard. B. P2P/Внебиржевая торговля Покупайте FORTH Token (FORTH) напрямую у других пользователей с помощью Р2Р на MEXC. Мы предлагаем высококачественный сервис и поддержку по всему миру. Все ордера и транзакции защищены условным депонированием и MEXC. С. Международный банковский перевод Мгновенно пополните счет в долларах США через SEPA и FPS без комиссии и заключите сделку на покупку FORTH Token. D. Сторонний платеж MEXC предоставляет множество платежных услуг, включая Simplex, Banxa, Mercuryo и др. Вы получите лучшие предложения по покупке FORTH Token.

3 Храните или используйте свои FORTH Token (FORTH) на MEXC. Теперь, когда вы купили криптовалюту, вы можете хранить ее в своем кошельке на MEXC или отправить куда-либо еще с помощью блокчейн-перевода. Вы также можете обменять на другую криптовалюту или отправить токены в стейкинг на MEXC для получения пассивного дохода (MX Defi, Сбережения, Kickstarter). Хотите следить за ценами криптовалют? Посетите наши спотовые рынки и добавьте любимые пары в закладки.