mexc
РынкиКупить криптоТорговляmexcФьючерсыЗаработокmexcETF
Mobile
Отсканируйте код и скачайте приложение MEXC для удобной торговли
Не удается скачать?
Приложение для WindowsПодробнее
PусскийUSD
Covenant (COVN)Covenant (COVN)
Как купить Covenant (COVN): Руководство

Как купить Covenant (COVN): Руководство

Обновление: 2022-12-07 04:35:27

Ищете, как купить криптовалюту? Не знаете, как это сделать? Без проблем! MEXC предлагает большое разнообразие методов. Вы можете легко купить Covenant (COVN) с самой низкой комиссией и самым высоким уровнем безопасности везде, где доступен MEXC. Узнайте, как купить Covenant (COVN) с помощью биржи MEXC и приложения MEXC прямо сейчас.

1

Создайте бесплатный аккаунт на криптобирже MEXC через сайт или приложение, чтобы купить Covenant.

Ваша учетная запись MEXC — это самый простой способ купить криптовалюту. Но прежде чем вы сможете купить Covenant (COVN), вам необходимо открыть аккаунт и пройти проверку личности (верификацию).

2

Выберите способ покупки токенов Covenant (COVN).

Нажмите на ссылку «Купить крипто» в левом верхнем углу навигации сайта MEXC, которая покажет доступные методы в вашем регионе.

Для более плавных операций вы можете сначала купить стейблкоин, например USDT, а затем использовать его для покупки {{vcoinNameFull}} ({{vcoinName}}) на спотовом рынке.

Для более плавных операций вы можете сначала купить стейблкоин, например USDT, а затем использовать его для покупки Covenant (COVN) на спотовом рынке.

А.Покупка с помощью кредитной/дебетовой карты

Если вы новый пользователь, это самый простой способ приобрести Covenant (COVN). MEXC поддерживает карты Visa и MasterCard.

B.P2P/Внебиржевая торговля

Покупайте Covenant (COVN) напрямую у других пользователей с помощью Р2Р на MEXC. Мы предлагаем высококачественный сервис и поддержку по всему миру. Все ордера и транзакции защищены условным депонированием и MEXC.

С.Международный банковский перевод

Мгновенно вносите доллары США через SWIFT, Wire, PIX и ACH без комиссии и совершайте спотовые сделки для покупки Covenant.

D.Сторонний платеж

MEXC предоставляет множество платежных услуг, включая Simplex, Banxa, Mercuryo и др. Вы получите лучшие предложения по покупке Covenant.

3

Храните или используйте свои Covenant (COVN) на MEXC.

Теперь, когда вы купили криптовалюту, вы можете хранить ее в своем кошельке на MEXC или отправить куда-либо еще с помощью блокчейн-перевода. Вы также можете обменять на другую криптовалюту или отправить токены в стейкинг на MEXC для получения пассивного дохода (MX Defi, Стейкинг, Kickstarter).

Для более плавных операций вы можете сначала купить стейблкоин, например USDT, а затем использовать его для покупки {{vcoinNameFull}} ({{vcoinName}}) на спотовом рынке.

Хотите следить за ценами криптовалют? Посетите наши спотовые рынки и добавьте любимые пары в закладки.

Информация о Covenant (COVN)Информация о Covenant (COVN)

$2.258 USD

Покупайте криптовалюты типа Covenant быстро и безопасно. На MEXC вы можете купить криптовалюту с помощью кредитной карты или другого способа оплаты или торговать различными криптовалютами на разных рынках, включая спот и деривативы, такие как фьючерсы, бессрочные свопы и опционы.

MEXC - идеальное место для торговли Covenant (COVN)

ДОСТУПНО ВЕЗДЕ

ДОСТУПНО ВЕЗДЕ

Веб-версия и версия для мобильного браузера, а также официальные приложения MEXC для iOS и Android готовы к использованию!

БЕЗОПАСНАЯ И НАДЕЖНАЯ ПЛАТФОРМА

БЕЗОПАСНАЯ И НАДЕЖНАЯ ПЛАТФОРМА

Наша лучшая в отрасли система безопасности и финансовая стабильность обеспечивают сохранность ваших личных данных и средств.

БЫСТРЫЙ ЛИСТИНГ КРИПТОВАЛЮТ

БЫСТРЫЙ ЛИСТИНГ КРИПТОВАЛЮТ

Мы эффективно запускаем новые и высококачественные криптопроекты с хорошей ликвидностью.

ОГРОМНОЕ КОЛИЧЕСТВО КРИПТОВАЛЮТ

ОГРОМНОЕ КОЛИЧЕСТВО КРИПТОВАЛЮТ

Мы занимаем первое место по количеству криптовалюты среди бирж первого уровня.

Information

Покупайте криптовалюты, такие как COVN, быстро и безопасно. На MEXC вы можете покупать криптовалюту с помощью кредитной карты, международного банковского перевода (SWIFT), P2P-торговли и сторонних платежей (Simplex, Banxa, Mercuryo) или торговать между различными криптовалютами на разных рынках, включая спот и деривативы, такие как фьючерсы, бессрочные свопы и опционы.

© 2022 MEXC.COM

MEXC Global
Быстрая торговля криптовалютами с MEXC
О нас
О бирже MEXC
Конфиденциальность
Предупреждение о рисках
Обучение
Объявления
Поддержка приложения
MEXC Blog
Продукты
Launchpad
Kickstarter
MX-Defi
Услуги
Скачать приложения
Комиссии
VIP-услуги
Реферальная программа
Партнерская программа
MEXC Pioneer
Заявка на листинг
Стать P2P-мерчантом
Служба поддержки
Институциональные услуги
Документы API
Верификация каналов
Для правоохранительных органов
Справочный центр
Деловое сотрудничество
Институционалы
Сотрудничество со СМИ
Отправить запрос
Жалобы и предложения
Предложения по продуктам
Как купить
Информация о криптовалюте
Цена криптовалюты
Сообщество

© 2022 MEXC.COM