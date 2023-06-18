Обновление: 2023-06-18 01:16:37
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Для более плавных операций вы можете сначала купить стейблкоин, например USDT, а затем использовать его для покупки PancakeSwap (CAKE) на спотовом рынке.
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Теперь, когда вы купили криптовалюту, вы можете хранить ее в своем кошельке на MEXC или отправить куда-либо еще с помощью блокчейн-перевода. Вы также можете обменять на другую криптовалюту или отправить токены в стейкинг на MEXC для получения пассивного дохода (MX Defi, Сбережения, Kickstarter).
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Покупайте криптовалюты, такие как CAKE, быстро и безопасно. На MEXC вы можете покупать криптовалюту с помощью кредитной карты, международного банковского перевода (SWIFT), P2P-торговли и сторонних платежей (Simplex, Banxa, Mercuryo) или торговать между различными криптовалютами на разных рынках, включая спот и деривативы, такие как фьючерсы, бессрочные свопы и опционы.