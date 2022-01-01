2. Ожидается, что период блокировки стекинга составит 1-2 года, и окончательная сумма стейкинга ETH может быть полностью конвертирована в активы основной сети ETH 2.0. Точные детали будут определены дальнейшими разработками ETH 2.0.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Что такое ETH 2.0? ETH 2.0 - последний этап развития ETH из четырех: «Frontier» (Граница), «Homestead» (Усадьба), «Метрополис» (Metropolis) и «Serenity» (Безмятежность). Первые три этапа - это период ETH 1.0, а четвертый этап ETH 1.0 официально обновлен до ETH 2.0, что позволит модернизировать консенсусный механизм доказательства рабочей нагрузки PoW до механизма доказательства справедливости PoS.

Почему возникла необходимость перехода на ETH 2.0? 1. Улучшение масштабируемости ETH 1.0 поддерживает всего около 15 сделок в секунду. Во время обновления до ETH 2.0 будет 64 (возможно, больше в будущем) сегментов, что теоретически позволит сети совершать тысячи или даже десятки тысяч сделок в секунду. Благодаря этому ETH 2.0 сможет решить проблему чрезмерно централизованной вычислительной мощности в основной сети, а также еще больше улучшить масштабируемость.

2. Экологическая устойчивость В настоящее время ETH все еще использует основной механизм консенсуса PoW (Proof of Work) для запуска и поддержания кибербезопасности. Хотя модель PoW имеет определенные преимущества в обеспечении безопасности и степени децентрализации, ноды для поддержания кибербезопасности по-прежнему дороги. Только одна нода найдет правильное хэш-значение и в итоге получит права на учет и вознаграждение. Однако все остальные участвующие ноды в мире потребовали бы много вычислительной мощности. Такая модель не только неэффективна, но и является пустой тратой ресурсов окружающей среды. После перехода на механизм консенсуса PoS (Proof of Stake), ETH больше не будет полагаться на большое количество вычислительной мощности и электроэнергии для поддержания и работы сети, а вместо этого будет полагаться на метод стейкинга монет для создания блоков и сделок в цепи.

Дорожная карта развития ETH 2.0 Как и ETH 1.0, ETH 2.0 будет разделен на несколько этапов. Наиболее важными являются первые три этапа: этап 0, этап 1 и этап 2.

Этап 0: Beacon Цепочка Beacon будет внедрена в сеть ETH 2.0 на этапе 0. Это совершенно новый блокчейн, который отвечает за управление валидаторами, участвующими в системе, для запуска и поддержания сети. Это командный и контрольный центр экосистемы ETH 2.0. На этом этапе сеть ETH 2.0 не поддерживает смарт-контракты, перевод активов и другие функции, а поддерживает только работу процедур верификации, поэтому пользователи не смогут перевести свои активы на биржу во время этого этапа.

Этап 1: Shard Основной целью фазы 1 является интеграция цепочки Shard. На этом этапе будут объединены ETH 1.0 и ETH 2.0. Цепочка Shard - это механизм расширения сети ETH, то есть блокчейн ETH будет разделен на 64 различные цепочки, при этом задачи по обработке данных будут распределены между многими узлами, чтобы обрабатываться параллельно. Каждая цепочка Shard подобна отводной полосе главной дороги в сети ETH, что значительно повышает пропускную способность сети и обеспечивает более высокую пропускную способность. Посмотреть дорожную карту Shard.

Этап 2: Реализация Нынешнее определение и функциональность Фазы 2 все еще активно изучается, известно, что Фаза 2 полностью улучшит функциональность элементов, каждый элемент будет управлять виртуальными машинами (ВМА) на базе eWASM (ETH WASM), будет совместим с "умными" контрактами, а также такими вспомогательными функциями, как переводы, снятие средств и перекрестные переводы, завершит слияние ETH 1.0 и ETH 2.0, и полностью прекратит использование PoW-доказательства работы через механизм консенсуса.

Источник изображения: https://eth2.ethereum.cn/

eWASM (ETH WASM) является решением проблемы узкого места, вызванной самой виртуальной машиной Ethernet (EVM). EVM отвечает за внутреннее состояние сети ETH и все ее вычисления и оказывает значительное влияние на скорость выполнения задач и общую доступность сети. eWASM - это набор инструкций открытого стандарта группы W3C, разработанный ведущими инженерами Google, Microsoft, Apple и др. Он поддерживает традиционные языки программирования, такие как C/C++ и 64-битную обработку данных, для повышения скорости и пропускной способности сети, а также для повышения безопасности и доступности.