Descrierea regulilor

Cu cât angajezi mai multe tokenuri MX în eveniment și cu cât reușești să inviți mai mulți invitați valizi, cu atât mai mare va fi coeficientul tău de angajament și partea ta din recompense.

Exemplu: Să presupunem că există doi participanți, A și B, la eveniment.

A angajează 2,999 MX fără invitați valizi. Astfel, coeficientul de angajament este 1.

B angajează 3,000 MX și are 2 invitați valizi. Prin urmare, coeficientul de angajament este 1.55.

Calculul recompensei lui A:

2,999 * 1 / (2,999 * 1 + 3,000 * 1.55)

Calculul recompensei lui B:

3,000 * 1.55 / (2,999 * 1 + 3,000 * 1.55)