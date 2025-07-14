Detalii instantanee
Evenimentul s-a încheiat
Soluționarea a fost finalizată. Dacă ai participat la acest eveniment, mergi la pagina Istoric recompense pentru a verifica detaliile recompenselor și vizitează-ți contul Spot pentru a verifica dacă ai primit distribuirile de tokenuri prin Airdrop!
Mecanism de nivel MX
|Nivelul evenimentului
|Condiții de consolidare a nivelului
|Coeficientul de angajament
|V1
|5 ≤ Deținere MX ≤ 100,000
|1
|V2
|Invită 1 valid invitat
|1.5
|V3
|Invită 2 invitați valizi
|1.55
|V4
|Invită 3 invitați valizi
|1.6
|V5
|Invită 4 invitați valizi
|1.65
|V6
|Invită 5 invitați valizi
|1.7
|V7
|Invită 6 invitați valizi
|1.75
Descrierea regulilor
Cu cât angajezi mai multe tokenuri MX în eveniment și cu cât reușești să inviți mai mulți invitați valizi, cu atât mai mare va fi coeficientul tău de angajament și partea ta din recompense.
Exemplu: Să presupunem că există doi participanți, A și B, la eveniment.
A angajează 2,999 MX fără invitați valizi. Astfel, coeficientul de angajament este 1.
B angajează 3,000 MX și are 2 invitați valizi. Prin urmare, coeficientul de angajament este 1.55.
Calculul recompensei lui A:
2,999 * 1 / (2,999 * 1 + 3,000 * 1.55)
Calculul recompensei lui B:
3,000 * 1.55 / (2,999 * 1 + 3,000 * 1.55)
Suma totală de tokenuri
1,000,000,000 TBA
Tip de token
BASE
Total distribuiri Airdrop
26,315,790 TBA
Adresa contractului
https://basescan.org/token/0x4DD3313764Ee09853aE1Ff91556FDdAF6AfD4c2E
Număr de voturi
5 MX - 100,000 MX
2. Prețul proiectului pentru care ai votat poate suferi fluctuații semnificative din cauza condițiilor pieței sau a altor motive similare.
3. Este posibil să nu poți retrage total sau parțial participarea ta la proiect din cauza tehnologiei care stă la baza proiectului sau din motive legate de platforma MEXC.
4. Dacă un singur utilizator investește cumulativ mai mult de 100.000 MX în mai multe conturi, conturile asociate pot declanșa mecanismele de control al riscurilor ale platformei. Continuă cu prudență.