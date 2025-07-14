True Base Army (TBA)
26,315,790TBA
Total angajat
  • Angajamentul MX începe

    2025-07-14 13:00

  • Angajamentul MX se încheie

    2025-07-15 12:50
  • Distribuiri Airdrop de tokenuri
    2025-07-15 13:00 - 2025-07-15 14:00
  • Ora listării
    2025-07-15 15:00
1. Criterii de angajament MX
Detalii instantanee

Până la 2025-10-09 09:04
Cantitatea mea totală deja validă
0 MX
Coeficientul meu estimat de angajament--
2. Detalii angajare MX
  • Recompensele mele actuale
    Recompensele mele actuale
    -- TBA
  • Recompensele mele estimate
    Recompensele mele estimate
    -- TBA
  • Cantitatea mea angajată
    Cantitatea mea angajată
    -- MX
  • Angajamentul meu valid
    Angajamentul meu valid
    -- MX

Soluționarea a fost finalizată. Dacă ai participat la acest eveniment, mergi la pagina Istoric recompense pentru a verifica detaliile recompenselor și vizitează-ți contul Spot pentru a verifica dacă ai primit distribuirile de tokenuri prin Airdrop!

Mecanism de nivel MX

Nivelul evenimentuluiCondiții de consolidare a niveluluiCoeficientul de angajament
V15Deținere MX100,0001
V2Invită 1 valid invitat1.5
V3Invită 2 invitați valizi1.55
V4Invită 3 invitați valizi1.6
V5Invită 4 invitați valizi1.65
V6Invită 5 invitați valizi1.7
V7Invită 6 invitați valizi1.75

Descrierea regulilor

Cu cât angajezi mai multe tokenuri MX în eveniment și cu cât reușești să inviți mai mulți invitați valizi, cu atât mai mare va fi coeficientul tău de angajament și partea ta din recompense.

Exemplu: Să presupunem că există doi participanți, A și B, la eveniment.

A angajează 2,999 MX fără invitați valizi. Astfel, coeficientul de angajament este 1.

B angajează 3,000 MX și are 2 invitați valizi. Prin urmare, coeficientul de angajament este 1.55.

Calculul recompensei lui A:

2,999 * 1 / (2,999 * 1 + 3,000 * 1.55)

Calculul recompensei lui B:

3,000 * 1.55 / (2,999 * 1 + 3,000 * 1.55)

True Base Army (TBA)
Informații despre proiect
True Base Army is the project battalion of the Base ecosystem — a loyal, decentralized force of degens, and apes who have sworn allegiance to the Base chain.
Detalii proiect

Suma totală de tokenuri

1,000,000,000 TBA

Tip de token

BASE

Total distribuiri Airdrop

26,315,790 TBA

Adresa contractului

https://basescan.org/token/0x4DD3313764Ee09853aE1Ff91556FDdAF6AfD4c2E

Număr de voturi

5 MX - 100,000 MX

Regulile evenimentului
1. Când utilizatorii îndeplinesc criteriile de participare la eveniment, aceștia pot angaja MX ca să câștige distribuiri Airdrop gratuite.
2. Utilizatorii trebuie să finalizeze cel puțin o tranzacție de contracte la termen (fără restricții privind perechea de tranzacționare sau suma) înainte de a participa la evenimentul Kickstarter.
3. Sistemul va face o captură de ecran a numărului de utilizatori invitați valizi (valizi pentru 30 zile) și va actualiza nivelul în ziua următoare. Utilizatorii pot verifica coeficientul nivelului contului lor pe pagina evenimentului.
Mecanismul de angajare
Utilizatorii se pot angaja în funcție de cantitatea angajabilă maximă. Angajamentele reușite vor fi folosite doar pentru calcularea recompensei și niciun MX nu va fi înghețat.
Recompense Airdrop
Recompensa Airdrop = Cantitatea actuală validă angajată a utilizatorului ÷ Cantitatea validă angajată a tuturor utilizatorilor * Total fond de premii. Recompensele vor fi trimise în contul spot al utilizatorului după încheierea evenimentului.
Memento de risc
1. Pot exista defecte în anumite proiecte în ceea ce privește tehnologia, operațiunile și alte aspecte. Participă cu prudență, după ce ai înțeles pe deplin proiectul.
2. Prețul proiectului pentru care ai votat poate suferi fluctuații semnificative din cauza condițiilor pieței sau a altor motive similare.
3. Este posibil să nu poți retrage total sau parțial participarea ta la proiect din cauza tehnologiei care stă la baza proiectului sau din motive legate de platforma MEXC.
4. Dacă un singur utilizator investește cumulativ mai mult de 100.000 MX în mai multe conturi, conturile asociate pot declanșa mecanismele de control al riscurilor ale platformei. Continuă cu prudență.