Informații despre Zyberswap (ZYB) Zyberswap is one of the first decentralized exchanges (DEX) with an automated market-maker (AMM) on the Arbitrum blockchain. Compared to its competitors, Zyberswap allows the swapping of crypto assets with the lowest fees. Rewards from Staking and Yield Farming are among the most lucrative in the entire Arbitrum ecosystem. Additionally, Zyberswap aims to fully involve its users in decision-making. All major changes are decided via Governance Voting. Zyberswap is also offering a unique utility to its token, where users can lock and stake $ZYB token and get rewarded weekly in Ethereum. Pagină de internet oficială: https://www.zyberswap.io/ Carte albă: https://docs.zyberswap.io/

Tokenomie și analiză de preț pentru Zyberswap (ZYB) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Zyberswap (ZYB), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 18.88K $ 18.88K $ 18.88K Ofertă totală: $ 14.56M $ 14.56M $ 14.56M Ofertă aflată în circulație: $ 14.56M $ 14.56M $ 14.56M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 18.88K $ 18.88K $ 18.88K Maxim dintotdeauna: $ 23.1 $ 23.1 $ 23.1 Minim dintotdeauna: $ 0.0010838 $ 0.0010838 $ 0.0010838 Preț curent: $ 0.00129744 $ 0.00129744 $ 0.00129744 Află mai mult despre prețul tokenului Zyberswap (ZYB)

Tokenomie pentru Zyberswap (ZYB): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Zyberswap (ZYB) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ZYB care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ZYB care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ZYB, explorează prețul în direct al tokenului ZYB!

