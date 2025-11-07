Informații privind prețul pentru ZOO Crypto World (ZOO) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 25.74$ 25.74 $ 25.74 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -0.12% Modificare de preț (1 zi) -0.47% Modificare de preț (7 zile) -7.17% Modificare de preț (7 zile) -7.17%

Prețul în timp real pentru ZOO Crypto World (ZOO) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul ZOO a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru ZOO este $ 25.74, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, ZOO s-a modificat cu -0.12% în decursul ultimei ore, cu -0.47% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -7.17% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața ZOO Crypto World (ZOO)

Capitalizare de piață $ 22.24K$ 22.24K $ 22.24K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 22.24K$ 22.24K $ 22.24K Ofertă află în circulație 100.84M 100.84M 100.84M Ofertă totală 100,843,375.9751474 100,843,375.9751474 100,843,375.9751474

Capitalizarea de piață actuală pentru ZOO Crypto World este $ 22.24K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru ZOO este 100.84M, cu o ofertă totală de 100843375.9751474. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 22.24K.