Tokenomie pentru ZKsync Staked ETH (ZKETH) Descoperă informații cheie despre ZKsync Staked ETH (ZKETH), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre ZKsync Staked ETH (ZKETH) zkETH is a native ETH LST that delivers DeFi’s highest ETH staking yield to the Elastic Chain's users and builders. By minting zkETH, users gain access to the yields available to apxETH holders on Ethereum mainnet—without leaving the Elastic Chain. zkETH is an “index token” designed to appreciate in value against ETH over time. When users withdraw back to ETH, the accumulated yield is included automatically. No need to track rebases or wrap tokens—just use zkETH in DeFi on the Elastic Chain as you normally would. zkETH is a native ETH LST that delivers DeFi’s highest ETH staking yield to the Elastic Chain's users and builders. By minting zkETH, users gain access to the yields available to apxETH holders on Ethereum mainnet—without leaving the Elastic Chain. zkETH is an “index token” designed to appreciate in value against ETH over time. When users withdraw back to ETH, the accumulated yield is included automatically. No need to track rebases or wrap tokens—just use zkETH in DeFi on the Elastic Chain as you normally would. Pagină de internet oficială: https://zksync.dinero.xyz/ Cumpără ZKETH acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru ZKsync Staked ETH (ZKETH) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru ZKsync Staked ETH (ZKETH), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 21.51K $ 21.51K $ 21.51K Ofertă totală: $ 5.53 $ 5.53 $ 5.53 Ofertă aflată în circulație: $ 5.53 $ 5.53 $ 5.53 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 21.51K $ 21.51K $ 21.51K Maxim dintotdeauna: $ 4,756.37 $ 4,756.37 $ 4,756.37 Minim dintotdeauna: $ 1,443.0 $ 1,443.0 $ 1,443.0 Preț curent: $ 3,891.18 $ 3,891.18 $ 3,891.18 Află mai mult despre prețul tokenului ZKsync Staked ETH (ZKETH)

Tokenomie pentru ZKsync Staked ETH (ZKETH): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru ZKsync Staked ETH (ZKETH) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ZKETH care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ZKETH care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ZKETH, explorează prețul în direct al tokenului ZKETH!

Predicție de preț pentru ZKETH Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta ZKETH? Pagina noastră de predicție de preț pentru ZKETH combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul ZKETH!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!