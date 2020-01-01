Tokenomie pentru zkExchange (ZKEX) Descoperă informații cheie despre zkExchange (ZKEX), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre zkExchange (ZKEX) zkExchange is a privacy-first trading platform designed to bridge the gap between centralized exchanges (CEXs) and decentralized protocols. Unlike traditional platforms, zkExchange lets you: Trade without creating accounts or KYC. Access the best prices from multiple CEXs through advanced aggregation. Execute trades gas-free using cutting-edge technology. We prioritize security, usability, and efficiency to deliver a frictionless trading experience for both novice and professional traders. zkExchange is a privacy-first trading platform designed to bridge the gap between centralized exchanges (CEXs) and decentralized protocols. Unlike traditional platforms, zkExchange lets you: Trade without creating accounts or KYC. Access the best prices from multiple CEXs through advanced aggregation. Execute trades gas-free using cutting-edge technology. We prioritize security, usability, and efficiency to deliver a frictionless trading experience for both novice and professional traders. Pagină de internet oficială: https://zkexchange.org/ Carte albă: https://docs.zkexchange.org/ Cumpără ZKEX acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru zkExchange (ZKEX) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru zkExchange (ZKEX), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 100.34K $ 100.34K $ 100.34K Ofertă totală: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ofertă aflată în circulație: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 100.34K $ 100.34K $ 100.34K Maxim dintotdeauna: $ 0.170424 $ 0.170424 $ 0.170424 Minim dintotdeauna: $ 0.00073683 $ 0.00073683 $ 0.00073683 Preț curent: $ 0.00100342 $ 0.00100342 $ 0.00100342 Află mai mult despre prețul tokenului zkExchange (ZKEX)

Tokenomie pentru zkExchange (ZKEX): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru zkExchange (ZKEX) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ZKEX care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ZKEX care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ZKEX, explorează prețul în direct al tokenului ZKEX!

Predicție de preț pentru ZKEX Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta ZKEX? Pagina noastră de predicție de preț pentru ZKEX combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul ZKEX!

